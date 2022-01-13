رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاتف الرئيس الروسي ويشدد على أهمية اتخاذ موقف قوي وحازم ضد المشروع النووي الإيراني

ناقشا ملفات الأمن الاقليمي، وتناول الاتصال "التحديات الأمنية على الساحة الدولية" واتفقا على مواصلة التعاون

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "على أهمية اتخاذ موقف قوي وحازم ضد تقدم إيران في المشروع النووي" في ظل استمرار المحادثات النووية في فيينا، وناقشا ملفات الأمن الاقليمي، وتناول الاتصال "التحديات الأمنية على الساحة الدولية" واتفقا على مواصلة "التعاون الوثيق" بين البلدين.

ودعا بوتين بينيت وزوجته لزيارة سان بطرسبرج، ورد بينيت أنه سيكون من دواعي سرورهما القيام بالزيارة، وكان بينيت قد زار زار منتجع سوتشي الروسي في أكتوبر/ الماضي والتقى بالرئيس بوتين للمرة الأولى منذ توليه منصبه.

وتتفاوض روسيا مع ستة أطراف أخرى مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستؤنفت المحادثات في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم بعد استراحة استمرت شهورا.

وفي السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين المنصرم، إن جهود "جميع الأطراف" لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية أسفرت عن "تقدم جيد" خلال المحادثات.

وفي ما صرح بينيت الاثنين المنصرم أن إسرائيل ستحتفظ "بحرية غير مقيدة" للعمل ضد إيران بغض النظر عن أي اتفاق نووي.وقال بينيت "فيما يتعلق بالمحادثات النووية في فيينا ، نحن قلقون بالتأكيد. من المهم بالنسبة لي أن أقول هنا بوضوح وبشكل لا لبس فيه: إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقات" مؤكدا على إسرائيل"ستحافظ على حرية غير محدودة وغير مقيدة للعمل في كل مكان وزمان".