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تحت رعاية امريكية: تحريك ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قريبًا

i24news

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المتظاهرون المناهضون للحكومة يسدون طريقًا أثناء انتظار الرئيس اللبناني ميشال عون لمخاطبة الأمة خلال مظاهرة في بلدة جل الديب شمال بيروت، لبنان الخميس 24 أكتوبر/تشرين 2019.
AP / Hassan Ammar 2019 ©المتظاهرون المناهضون للحكومة يسدون طريقًا أثناء انتظار الرئيس اللبناني ميشال عون لمخاطبة الأمة خلال مظاهرة في بلدة جل الديب شمال بيروت، لبنان الخميس 24 أكتوبر/تشرين 2019.

أعلن وزير الخارجية اللبناني أن الوسيط الأمريكي آموس هولشتاين سيحضر خلال أيام لتحريك ملف ترسيم الحدود البحرية

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في ختام لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون أن "الوسيط الأمريكي آموس هولشتاين سيحضر خلال أيام لتحريك ملف ترسيم الحدود البحرية، على ما جاء في موقع كل يوم اللبناني. ولم يدل الوزير بأية معلومات إضافية.

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وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد صرح نهاية العام الفائت، إن بيروت ملتزمة بمواصلة المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية للجيران المتوسطيين، و"الحفاظ على الاستقرار في لبنان وعلى الحدود الجنوبية والتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل".

وفي شأن آخر قال بو حبيب إن الأمريكيين أبلغوا الرئاسة المصرية قرارهم استثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة إليه. 