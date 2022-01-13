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فريق عربي في إسرائيل يطالب باستضافة مبارياته في المغرب والجزائر

i24NEWS

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مظاهرة قطرية في مدينة سخنين 15.5.2021
i24news/ joint list spoxمظاهرة قطرية في مدينة سخنين 15.5.2021

فضت الفرق الإسرائيلية المختلفة منح الفريق العربي ملعبا لاستضافة مبارياته البيتية ما أثار غضب جماهير النادي

طالب جمهور فريق اتحاد أبناء سخنين والذي يلعب في الدوري الإسرائيلي الممتاز استضافة مبارياته البيتية في دولة عربية عقب قرار الشرطة الإسرائيلية إغلاق ملعبهم بحجة عدم ترخصيه وجهوزيته لاستقبال الفرق الأخرى .

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وأغلق الملعب البلدي والذي يحمل أسم " استاد الدوحة " قبل نحو شهرين بعد مباراة جمعت الفريق العربي بفريق بيتار القدس والذي يمثل اليمين الإسرائيلي ، إثر تدافع الجماهير في المباراة ذاتها ما دفع الشرطة لاتخاذ قرار يقضي بإغلاق الملعب حتى تقديم التراخيص اللازمة .

 ورفضت الفرق الإسرائيلية المختلفة منح الفريق العربي ملعبا لاستضافة مبارياته البيتية ما أثار غضب جماهير النادي والتي اعتبرت القرار ذات أبعاد سياسية وعنصرية على حد وصفهم .

 وعرض الجمهور على إدارة النادي استضافة المباريات في الجزائر أو المغرب أو في استاد فيصل الحسيني في مدينة الرام .