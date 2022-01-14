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  • الكويت: 10 جرحى جراء حريق في أكبر مصفاة نفط اندلع أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز

الكويت: 10 جرحى جراء حريق في أكبر مصفاة نفط اندلع أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز

AFP

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صورة نشرتها وزارة الداخلية الكويتية رجال الإطفاء وهم يكافحون ألسنة اللهب بعد اندلاع حريق في ساحة خارجية غرب مصفاة ميناء عبد الله وميناء جنوب العاصمة ، في أواخر يوم 29 يونيو / حزيران 2020.
Kuwait Interior Ministry / AFPصورة نشرتها وزارة الداخلية الكويتية رجال الإطفاء وهم يكافحون ألسنة اللهب بعد اندلاع حريق في ساحة خارجية غرب مصفاة ميناء عبد الله وميناء جنوب العاصمة ، في أواخر يوم 29 يونيو / حزيران 2020.

تنتج الكويت نحو 2,4 مليون برميل نفط يوميا يتم تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اليوم الجمعة، أن حريقًا اندلع "أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي" أسفر عن "إصابة عشرة أشخاص، بينهم خمسة بجروح خطرة".

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وأضافت الشركة أن فرق الإطفاء "تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق"، مؤكدة "عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق" وأن "الوحدة المتضررة خارج الخدمة".

كما اندلع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي الواقعة على الخليج قبالة إيران على بعد نحو 40 كلم من العاصمة الكويتية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة.

وتبلغ مساحة مصفاة الأحمدي التي بدأ تشغيلها العام 1949، حوالى 10,5 كلم مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 الف برميل نفط).

وتشيد الكويت مصفاة رابعة ستكون الأضخم بطاقة تكريرية تبلغ نحو 615 ألف برميل يوميا، بحيث تنتج الدولة نحو 2,4 مليون برميل نفط يوميا يتم تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج.