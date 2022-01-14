إسرائيل: تسجيل 40430 إصابة جديدة بكورونا والحالات الخطيرة تتجاوز 300

من بين 306 مريض بكورونا تم نقلهم إلى المستشفى ظهرت عليهم أعراض خطيرة، كان 76 تحت أجهزة التنفس الصناعي

سجلت إسرائيل اليوم الجمعة 40430 إصابة جديدة بوباء كورونا من أصل 319،572 اختبارا تم إجراؤها أمس الخميس، بنسبة إيجابية بلغت 12.65 في المئة وتجاوز عدد الإصابات الخطيرة 300 لأول مرة في سياق الموجة الخامسة من الوباء.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن من بين 306 مريض بكورونا تم نقلهم إلى المستشفى ظهرت عليهم أعراض خطيرة، كان 76 منهم يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي وبلغ عدد القتلى حتى ظهر الجمعة 8293 قتيلا.

ويبدو أن الأرقام تعكس الدراسات التي تظهر أن المتحور أوميكرون شديدة العدوى التي تزيد من معدلات الإصابة بالوباء أقل ضراوة من المتغيرات السابقة.

وفي السياق تلقى أكثر من 4.3 مليون شخص في إسرائيل تلقوا أول جرعة معززة وأكثر من نصف مليون حقنة معززة ثانية ، وهي متاحة لمن هم فوق 60 عامًا ، والعاملين في المجال الطبي والذين يعانون من نقص المناعة.