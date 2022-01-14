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إيران: نجاح أول اختبار لمحرك صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب

i24NEWS - AFP

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ارانيون يقودون صواريخ بجوار دراجاتهم النارية خلال مسيرة لإحياء الذكرى 42 للثورة الإسلامية ، في ساحة آزادي (الحرية) في طهران ، إيران ، الأربعاء 10 فبراير 2021.
(AP Photo/Ebrahim Noroozi)ارانيون يقودون صواريخ بجوار دراجاتهم النارية خلال مسيرة لإحياء الذكرى 42 للثورة الإسلامية ، في ساحة آزادي (الحرية) في طهران ، إيران ، الأربعاء 10 فبراير 2021.

أمير علي:"يتكون من مواد غير معدنية، وإن محركها صمم بطريقة ثابتة ما يزيد من طاقة الصاروخ ويوفر التكاليف"

أعلن قائد القوة الجوفضائية الإيرانية أمير علي حاجي زاده أن بلاده أجرت اختبارا ناجحا لأول محرك صاروخي فضائي يعمل بالوقود الصلب، مؤكدا على أنه "من الآن فصاعدا، ستطلق العديد من الأقمار الصناعية بمحركات رخيصة".

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وأشار أمير علي حاجي زاده إلى أن "هيكل الأقمار الصناعية الإيرانية الجديدة، يتكون من مواد غير معدنية، وإن محركها صمم بطريقة ثابتة ما يزيد من طاقة الصاروخ ويوفر التكاليف"، وقال إن "تلك التكنولوجيا متوفرة في أربع دول فقط في العالم"

واضاف حاجي زادة أن إنتاج مكونات القوة مستمر في جميع المجالات المتعلقة بالفضاء، وأن إيران أحرزت مستوى من التقدم في مجال الفضاء والأقمار الصناعية بحيث لا يمكن إزالة هذه القوة بالاغتيالات والتهديدات والعقوبات.

وقال إن "الميزانية العسكرية للولايات المتحدة تفوق ميزانية إيران بثمانين ضعفا، بينما ميزانية الامارات تعادل ضعفي ميزانية إيران، وإن الأموال التي تنفقها السعودية على التسليح تعادل 7 أضعاف الأموال التي تخصصها طهران لأغراضها الدفاعية".