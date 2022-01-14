واشنطن:"لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدا" و"تفاؤل" أوروبي بأجواء محادثات فيينا

بساكي:" الرئيس طلب من فريقه دراسة الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران، ونفضل الطرق الدبلوماسية"

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي مساء الجمعة، إن "القاعدة الأساسية في التفاوض مع إيران قائمة على أساس، أننا لن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي أبدا" مؤكدة على أنه "إذا لم نتفق مع إيران على العودة إلى الامتثال النووي، فسنعتزم اتخاذ طرق أخرى".

وتابعت،جين بساكي أن الرئيس طلب من فريقه دراسة الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران، ونفضل الطرق الدبلوماسية.

مفاوضو فيينا يقتربون من اتفاق بشأن "نووي إيران"

وقال مصدر مطلع على المحادثات التي تجري في فيينا اليوم الجمعة، إن هناك عددا كبيرا من القضايا في عدة مجالات ما زالت دون حل في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف المصدر: "في كل جزء من الورقة (غير المكتملة التي تحدد الخطوط العريضة لاتفاق)، توجد قضايا مازالت قيد الدراسة"، مضيفا أنه بالرغم من أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح "لا توجد فسحة من الوقت".

وكشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل النقاب أن الأجواء في مفاوضات فيينا باتت أفضل، متوقعا التوصل لاتفاق بشأن نووي إيران قريبا وقال جوزيب بوريل، الجمعة، إن أجواء المفاوضات باتت "أفضل" مما كانت عليه قبل عيد الميلاد، مشيرا إلى "احتمال" التوصل لاتفاق في فيينا.

وتابع بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن "الأجواء أفضل بعد عيد الميلاد، قبل عيد الميلاد كنت بالغ التشاؤم، اليوم أعتقد أن هناك احتمالا للتوصل إلى اتفاق".