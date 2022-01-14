الفصائل الفلسطينية تصل إلى الجزائر "كل وفد لوحده" للتباحث حول المؤتمر "الجامع" بدء من يوم غد السبت

ترغب الجزائر بالاستماع إلى كل فصيل فلسطيني على حده وسماع وجهة نظره وتصوراته

بدعوة من رئيس الجمهورية الجزائرية، تشرع الفصائل الفلسطينية في الوصول إلى الجزائر تباعا، بداية من يوم غد السبت،(كل وفد لوحده وبشكل منفصل) للتباحث مع المسؤولين في مؤتمر “جامع” للفصائل الفلسطينية و"ترغب الجزائر بالاستماع إلى كل فصيل فلسطيني على حده وسماع وجهة نظره وتصوراته على أن تحدد الخطوة التالية في ضوء النتائج”.

وذكر مصادر صحيفة الشروق الجزائرية، أن "ضيف الجزائر الأول سيكون وفد حركة فتح والذي يقوده في حركة فتح وعضو المجلس الثوري للحركة عزام الأحمد بمعية عضو اللجنة المركزية محمد المدني ودلال سلامة، على أن يتبع الحضور بوفد من حركة حماس منتصف الشهر، ثم الجبهة الشعبية فالجبهة الديمقراطية، وآخر الوفود التي تصل الجزائر ستكون حركة الجهاد الإسلامي نهاية الشهر"

فيما نقلت قناة “الميادين”، عن مصادر في القيادات الفلسطينية، أن الأمين العام لـ”لجبهة الشعبية- القيادة العامة” طلال ناجي، سيصل إلى “الجزائر في الـ20 من الشهر الجاري، لإجراء محادثات مع الفريق الجزائري، المكلّف بملف المؤتمر الفلسطيني الجامع، على أن تكون له سلسلة لقاءات مع مسؤولين وقيادات جزائرية”.

“ناجي سيجتمع مع بقية قيادات الفصائل، في جولة أولى سيكون الهدف منها سماع أراء ومواقف الفصائل الخمسة، قبل الوصول إلى “المؤتمر الجامع” الذي يُنتظر أن يكون بإشراف مباشر من الرئيس عبد المجيد تبون”.

أما الموقع الإخباري “رأي اليوم”، ، فقال إن “الوفود لن تأتي إلى الجزائر مجتمعة، إنما سيحضر كل وفد لوحده أولا وبشكل منفصل، وترغب الجزائر بالاستماع إلى كل فصيل فلسطيني على حده وسماع وجهة نظره وتصوراته، على أن تحدد الخطوة التالية في ضوء النتائج”.

وتفيد المعطيات المتوفرة لـ”الشروق”، أن الجزائر لم “تتدخل في تحديد الأسماء التي تمثل كل فصيل فلسطيني، وتركت الأمر لها لتوكل من تراه الأجدر بهذه المهمة”.

وفي السادس ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، الإثنين، خلال الزيارة التي أجراها الزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للجزائر، عن استضافة “الجزائر مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية قريبا”.