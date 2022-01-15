العراق : الإعلام الأمني يعلن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بثلاث مسيرات

قالت الخلية في بيان لها إن " ثلاث طائرات مسيرة اقتربت فجر السبت، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية"

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، أنه تم إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، بثلاث طائرات مسيرة، حسب وكالة الأنباء "واع" العراقية.

وقالت الخلية في بيان لها إن " ثلاث طائرات مسيرة اقتربت فجر السبت، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين". مضيفة أنه "تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية"، مشيرة إلى أن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

يشار إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد ساعات من تعرض المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات العديد من السفارات لهجمات صاروخية "انطلقت من منطقة الدورة، جنوبي العاصمة"، مما أسفر عن إصابة طفلة وامرأة بجروح.