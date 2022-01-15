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العراق : الإعلام الأمني يعلن إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية بثلاث مسيرات

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قوات الأمن العراقية تقوم بالحراسة بينما يقوم موظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في المنطقة الخضراء ببغداد في 13 أكتوبر / تشرين الأول 2021.
Ahmad AL-RUBAYE / AFPقوات الأمن العراقية تقوم بالحراسة بينما يقوم موظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في المنطقة الخضراء ببغداد في 13 أكتوبر / تشرين الأول 2021.

قالت الخلية في بيان لها إن " ثلاث طائرات مسيرة اقتربت فجر السبت، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية"

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، أنه تم إحباط محاولة استهداف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، بثلاث طائرات مسيرة، حسب وكالة الأنباء "واع" العراقية.

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وقالت الخلية في بيان لها إن " ثلاث طائرات مسيرة اقتربت فجر السبت، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين". مضيفة أنه "تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية"، مشيرة إلى أن "القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار".

يشار إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد ساعات من تعرض المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات العديد من السفارات لهجمات صاروخية "انطلقت من منطقة الدورة، جنوبي العاصمة"، مما أسفر عن إصابة طفلة وامرأة بجروح.