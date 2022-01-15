كورونا\اسرائيل: تشخيص 39,015 اصابة جديدة في ال24 ساعة الأخيرة

الصحة الاسرائيلية: تشخيص ​​39,015 اصابة جديدة بفيروس كورونا، 378 منهم في حالة خطيرة

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، مساء اليوم السبت عن تشخيص 39,015 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، إثر إجراء 1,872,985 فحص لاكتشاف الفيروس بنسبة ايجابية بلغت 14.7%، بحيث شهدت ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا إلى 378حالة وهو اكبر عدد منذ شهر اوكتوبر تشرين الاول الماضي.

وبحسب المعطيات وصل عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المستشفيات وصل إلى 1160حالة؛ 378 منهم في حالة خطيرة، من بينهم 93 يخضعون للتنفس الاصطناعي.

ووفقا للبيانات، فإن عدد الإصابات النشطة بكورونا بلغ 267,734 حالة، ومنذ بدء انتشار الفيروس في آذار/ مارس 2020، سجلت وزارة الصحة 267,734 إصابة بالفيروس.

ووصل عدد المواطنين الذين اقبلوا على تلقي التطعيم بالجرعة الرابعة الى 519,066 أما من تلقو الجرعة الثالة وصل عددهم 4,390,410 والذين تلقوا الثانية وصل عددهم الى 6,013,934 مواطنًا. وتم الإعلان عن عدد الوفيات وصل العدد الإجمالي للوفيات الى 8,303 حالة وفاة جراء المرض نفسه أو تعقيدات ناجمة عنه.