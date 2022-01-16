وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: مساع حثيثة تجري لتحريك عملية سلام

قال الصفدي "إن هناك خيارين فقط لحل القضية الفلسطينية إما حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة".

كشف موقع مكور ريشون الإخباري بالعبرية، أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال متحدثا الى قناة العربية بوجود مساع حثيثة لتحريك عملية سلام بين اسرائيل والفلسطينيين. مضيفا "إن الأردن، إلى جانب مصر والسلطة الفلسطينية، يعملون مع الأمريكيين وإسرائيل لإطلاق عملية سلام تؤدي إلى الاتفاق حول "حل الدولتين".

وقال الصفدي ، في حديث له أمس السبت، إن هناك خيارين فقط لحل القضية الفلسطينية: حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة. واتهم الحكومة الإسرائيلية السابقة بـ "تخريب العلاقات في المنطقة وإغلاق الباب أمام أفق سلام".

وفي الوقت الذي استبعد فيه الصفدي صواب العمل بخيار الدولة الواحدة، فإنه رجح الخيار الثاني أي حل الدولتين، بعيدا عن السلام الاقتصادي الذي برأيه "لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحل السياسي". وأضاف "إذا أردنا حلاً للصراع وتحقيق سلام عادل، يجب أن نجد أفقًا سياسيًا حقيقيًا لذلك يتمثل بحل الدولتين، أما البديل فهو تعميق الصراع والتوترات التي ستطالنا جميعًا أبعادها".

ولفت الصفدي خلال حديثه الى حصول تغيير مهم وأساسي في الموقف الأمريكي الداعم للموقف الفلسطيني "الإدارة الحالية أعلنت منذ توليها السلطة التزامها بحل الدولتين، ومعارضتها الاستيطان ودعمها للسلطة الفلسطينية، ناهيك عن عودتها الى دعم وزالة الغوث التابعة للأمم المتحدة والتي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين".

وسبق النشر قبل يومين، عن وصول الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر تباعا، بدعوة من رئيس الجمهورية الجزائرية، بداية من يوم أمس السبت،(كل وفد لوحده وبشكل منفصل) للتباحث مع المسؤولين في مؤتمر “جامع” للفصائل الفلسطينية و"ترغب الجزائر بالاستماع إلى كل فصيل فلسطيني على حده وسماع وجهة نظره وتصوراته على أن تحدد الخطوة التالية في ضوء النتائج”.