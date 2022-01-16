وزارة الطاقة اللبنانية تنفي إمدادها بالغاز من اسرائيل

اتفاقية الغاز تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه وستؤمن للبنان جزءا منه

اعتبرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في بيان الأحد، أن الحديث عن توريد الغاز من اسرائيل الى لبنان هو كلام عار عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأكدت الوزارة اللبنانية نفيها من خلال بيان رسمي بالقول "إن "اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مئة مرّة ما ستؤمنه للبنان، ولذلك هي ستؤمن للبنان جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم سوقها".

أضاف البيان قائلا: "هذا الغاز سيمُر عبر الشقيقة الاردن، ومن ثم الى سوريا حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة " swap" من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل الى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".

يشار الى أن وسائل إعلام تعاقبت على نشر ما مفاده أن الولايات المتحدة وافقت على أن تقوم اسرائيل بتزويد لبنان بالغاز. وبحسب التقرير الإسرائيلي فإن الشخص الذي خطط لهذا الاتفاق هو المبعوث الأمريكي الخاص للطاقة، عاموس هوخشتين، والسبب وراء هذه الخطوة والتي تتماشى أيضًا مع الرئيس بوتين هو إيجاد بديل لجهود إيران في المساعدات للبنان.