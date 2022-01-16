بلدية القدس تأمر بهدم نسخة طبق الأصل من قبة الصخرة

قالت البلدية في بيان لها، إن 700 متر مربع من المسجد تم بناؤها دون تصريح وبدون موافقة المهندسين

أمرت بلدية القدس بهدم مسجد الرحمن في حي بيت صفافا الفلسطيني، وفقًا لوثائق المحكمة التي قُدمت اليوم الأربعاء، تؤكد أنه تم تشييده دون تصريح، وذلك بعد ضغوط من جماعات يمينية.

وقالت البلدية في بيان لها، إن 700 متر مربع من المسجد تم بناؤها دون تصريح ولا موافقة المهندسين، وبالتالي تشكل تهديدًا على السلامة، حسب موقع واينت الإسرائيلي.

ومن جانبه، قال مدير مشروع منظمة إم تيرتسو غير الحكومية، يهودا شراباني لـ i24NEWS : "يمثل المسجد حقيقة أنه لا يوجد قانون ولا سلطات إنفاذ في دولة إسرائيل".

وفي نفس السياق، أكد سكان بيت صفافا والأحياء الفلسطينية الأخرى في القدس أنهم في بعض الأحيان ليس لديهم خيار سوى البناء بشكل غير قانوني بسبب الصعوبات في الحصول على تصاريح.

وقال الناشط المجتمعي محمد عليان لـموقع واينت الإسرائيلي : "هذا حي مسالم وهادئ، إنه مسجد ويجب احترامه" .

ومن جهته أدان عضو منظمة "عير عاميم" اليسارية غير الحكومية، أفيف تاتارسكي، هذا القرار مؤكدا أن البلدية "تخضع للمتطرفين". مضيفا أن "على بلدية القدس أن تعمل على زيادة الأمان ومنع النزاعات غير الضرورية بينها وبين السكان" .

يشار أنه تم بناء مسجد الرحمن والذي يعتبره البعض نسخة طبق الأصل لقبة الصخرة، قبل تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948، ومنذ ذلك الحين تم تجديده بالتبرعات والمتطوعين من المجتمعات العربية، وأثار الجامع انتقادات من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية بسبب قبته الذهبية، حيث ورد أنه بُني دون موافقة وبسبب تشابهه مع أحد معالم القدس الأكثر شهرة.