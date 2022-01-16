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مناورات أمريكية اسرائيلية مشتركة للتدرب على مواجهة التهديدات الجوية

i24news

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طائرة إسرائيلية من طراز F-15 Strike Eagle تحلق في تشكيل مع سلاح الجو الأمريكي B-1B Lancer فوق إسرائيل في 30 أكتوبر 2021.
U.S. Air Force/Senior Airman Jerreht Harris via APطائرة إسرائيلية من طراز F-15 Strike Eagle تحلق في تشكيل مع سلاح الجو الأمريكي B-1B Lancer فوق إسرائيل في 30 أكتوبر 2021.

التدريبات جرت الاسبوع الماضي في قاعدة جوية اسرائيلية في جنوب إسرائيل

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان سلاح الجو الاسرائيلي اجرى الاسبوع الماضي المناورات الجوية "Desert Falcon" بمشاركة القيادة المركزية لسلاح الجو الامريكي. 

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وفي التدريبات التي اجريب في القاعدة الجوية ’عوفداه’ جنوب إسرائيل، شارك السرب 122 والسرب 119 والسرب 115 الاسرائيلية، والسرب FS 55TH الامريكي الذي يستخدم مقاتلات من طراز F16. 

في إطار التمرين، حلقت الطواقم الجوية الاسرائيلية "جنبا الى جنب" مع الطواقم الأمريكية وتدربوا سوية على مواجهة مشتركة للتهديدات الجوية ومهاجمة أهداف مع دراستها، التعاون وتبادل المعلومات. 

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان إن "التدريب شكل حجر أساس هام في تعزيز التعاون الاستراتيجي-الدولي بين اسرائيل وسلاح الجو الامريكي وساهم في جاهزية القوات". 

 