لبنان: أزمة الوقود تجعل عشرات الآلاف من الناس بدون إنترنت

تبرع أحد السكان بالوقود، مما سمح للمحطة بالعودة إلى الإنترنت، على حد قوله

انقطعت خدمات الإنترنت في لبنان، اليوم الأحد، بسبب نقص في الوقود، وفقًا لمزود الخدمة الحكومي، مضيفًا خدمة أساسية أخرى إلى قائمة تداعيات الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد.

وكتب، رئيس شركة أوجيرو لخدمات الإنترنت الحكومية عماد كريدية، على تويتر، أنه ابتداء من ساعة مبكرة من يوم الأحد، ستنفد محطة المزرعة الرئيسية في غرب بيروت ، وستتوقف عن العمل، وأكد لتلفزيون الجديد أن الانقطاع أثر على أكثر من 26 ألف مشترك، بما في ذلك غرف عمليات الأمن العام بالبلاد، مشددا أن “الوضع لا يطاق”.

وفي نفس السياق تبرع أحد السكان بالوقود، مما سمح للمحطة بالعودة إلى الإنترنت، على حد قوله. في غضون ذلك ، كان حي آخر في شرق بيروت الأشرفية ، قد نفد الديزل ويعمل بالبطاريات.

ويشار إلى أن اللبنانيون يعيشون مع ساعات قليلة فقط من الكهرباء الحكومية في اليوم ويعتمدون على شبكة من المولدات الخاصة التي تعتمد أيضًا على وقود الديزل. غالبًا ما يترك هذا الأحياء في ظلام دامس لساعات. وفي الوقت نفسه ، يتعين عليك دفع مقابل خدمات متعددة، بما في ذلك الفواتير الباهظة لمشغلي المولدات، والتي تتغير بانتظام مع سكان الأزمة.

ويذكر أن خدمات الإنترنت والاتصالات كانت باهظة الثمن بالفعل في لبنان. وفي عام 2019 ، أثارت ضريبة فُرضت على خدمات الوتساب احتجاجات على مستوى البلاد تحولت إلى إدانة للنخبة السياسية بأكملها.