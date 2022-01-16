تقرير: الشركات الإسرائيلية من بين الشركات الرائدة عالميا بمجال انتاج الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة

الشركات الإسرائيلية المشار اليها هي ’انظمة البيت’، و’الصناعات الجوية’ و’رفائيل’

افاد الموقع الأمني "يسرائيل ديفنس" ان سوق الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة ينمو ويتطور بسرعة، ووصل العام الماضي الى 1.57 مليار دولار ومن المتوقع ان يصل الى 6.44 مليار دولار سنويا في عام 2031.

ووفقا للتقرير فإن الشركات الإسرائيلية - ’أنظمة ألبيت’، ’الصناعات الجوية’ و’رفائيل’- من بين 20 شركة رائدة في العالم في المجال، وذلك بموجب تقرير جديد لشركة RESEARCH AND MARKET والذي نشر في المجلة الأمنية DEFENSE POST. الشركات العشرون هي الرائدة في تطوير، انتاج وتسويق 65 بالمائة من السوق العالمية في المجال.

ويؤكد التقرير أن السبب الأساسي للنمو السريع في مجال الأنظمة المضادة للطائرات المسيرة والطائرات بدون طيار هي الحاجة الى تحديد ومراقبة العدد المتزايد من الأنظمة المسيرة. الشركات الرائدة نجحت بالتوقيع على عقود طويلة الأمد مع عملاء عسكريين وحكوميين.

المستخدمون يشغلون تقنيات مختلفة لوقف الطائرات المسيرة مثل أنظمة قائمة على نظام تحديد المواقع العالمي GPS، شبكات لوقف الطائرات المسيرة المعادية، معدات منع ارسال الترددات RF- جميعها مثبته في أنظمة متطورة ضد الطائرات المسيرة. الأنظمة المتطورة أكثر مجهزة بتقنيات الكهروضوئية وتقنيات الأشعة تحت الحمراء.

من بين الـ20 شركة رائدة باستثناء الشركات الاسرائيلية، هناك بوينغ،ايرباص، ليوناردو، هاريس تكنلوجيا، لوكهايد مارتن، ونورثروب غرومان ورايثيون.