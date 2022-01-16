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إسرائيل تسجل قفزة بعدد الإصابات الخطيرة بفيروس كورونا

i24news

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مسعفون في جناح كورونا في مركز هرتسوغ الطبي في القدس ، 13 يناير 2022.
Yonatan Sindel/Flash90مسعفون في جناح كورونا في مركز هرتسوغ الطبي في القدس ، 13 يناير 2022.

مسؤولو وزارة الصحة الإسرائيلية يجتمعون الليلة لتقصير الحجر الصحي الى خمسة أيام

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ان عدد الإصابات الخطيرة في إسرائيل قفز الى 436 اصابة، في حين سجلت منذ منتصف ليلة امس 27 ألف إصابة بعد اجراء 280 ألف فحصا، كانت نسبة الفحوصات الإيجابية خلالها 9.5%. 

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وبموجب المعطيات ارتفعت الإصابات النشطة الى 259,204 من بينهم 96 يرتبطون بأجهزة تنفس ، في حين ارتفع اجمالي حالات الوفيات جراء الجائحة الى 8,319 حالة وفاة. 

مؤشر انتشار الفيروس يواصل الانحفاض وبلغ 1.59 في حين أن 25 ألف إسرائيلي دخلوا الى الحجر الصحي أمس بعد اتصالهم مع مصابين. 

وعلى صعيد متصل، من المرتقب أن يجتمع المسؤولون في وزارة الصحة مساء اليوم لمناقشة تقصير الحجر الصحي الى خمسة أيام، في البداية بما يرتبط مع المصابين الذي يعملون بأماكن حيوية أو لكافة السكان. جزء من المسؤولين يعتقدون انه يجب انتظار نتائج الفحص المتعلقة بالامر، وأيضا لمعطيات دول أخرى في العالم قامت بتقصير الحجر الصحي وجزء يعتقد أنه يجب تخفيفه الآن. 