الاستطلاع يأتي في ظل التقارير عن المساعي لابرام صفقة ادعاء بموجبها سيبتعد نتنياهو عن الساحة السياسية لفترة

في ظل التقارير عن المساعي لابرام صفقة ادعاء بقضايا رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو والتي في اطارها سيبتعد نتنياهو من الساحة السياسية 7 سنوات،أظهر استطلاع القناة الإسرائيلية (N12) مساء اليوم أن 51% من الجمهور الإسرائيلي يعارضون هذه الخطوة، مقابل أن 30 % يؤيدونها.

وفي حال انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية، فان 39% من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحكومة الحالية، 28% يريدون اجراء انتخابات جديدة و24% يرغبون بإقامة حكومة جديدة برئاسة الليكود في الكنيست الحالية.

وبخصوص الشخصية المفضلة للجمهور الإسرائيلي لاستبدال نتنياهو، حصل النائب بركات النسبة الأعلى بفارق كبير، 26% يؤيدون أن يصبح نير بركات رئيسا للمعارضة، 9% يؤيدون يولي ادلشتيان و8% يؤيدون يسرائيل كاتس ونسبة متساوية حصل عليها اردان.

وحين سئل الجمهور، انه فيما لو تم اجراء الانتخابات هذه الفترة، فان الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 33 مقعدا، و"يش عتيد" برئاسة يائير لابيد يحصل على 18 مقعدا، بينما يحصل كل من "شاس" برئاسة ارييه درعي و"ازرق ابيض" برئاسة بيني غانتس على 9 مقاعد لكل واحد منهما، بينما يحصل حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي على 7 مقاعد،ويحصل كل من حزب "يهدوت هتوراة" والصهيونية الدينية ، والقائمة المشتركة ويسرائيل بيتنو على 6 مقاعد لكل واحد منها. ويحصل كل من القائمة العربية الموحدة و"يمينا" على 5 مقاعد، في حين أن حزب "ميرتس" و"تكفا حداشا" يحصلون على 4 مقاعد لكل واحد منهما.

في حين ان الليكود برئاسة نير بركات يحصل على 29 مقاعد، وتحت رئاسة يولي ادلشتاين يهبط الى 20 مقعدا، وبرئاسة يسرائيل كاتس يهبط الى 19 مقعدا، وفي الاستطلاعات الثلاثة بقي "يش عتيد" الحزب الثاني.