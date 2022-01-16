لجنة وزارية تناقش خطة شراء ثلاثة غواصات من المانيا

يأتي النقاش على خلفية الخلاف لشراء الغواصات بسبب الملف 3000

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن اللجنة الوزارية لشؤون التجهيز ناقشت مساء اليوم المصادقة على خطة شراء ثلاثة غواصات جديدة من ألمانيا للبحرية الإسرائيلية. يأتي على خلفية الخلاف لشراء الغواصات بسبب الملف 3000، حيث يعتقد وزير الامن بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد انه يجب إقامة لجنة تحقيق رسمية بالتحقيق بالقضية.

وأعلن يوم الجمعة الماضية الوزراء ان مشروع قرار إقامة لجنة تحقيق رسمية بقضية الغواصات والسفن البحرية سيتم المصادقة عليها اليوم الاحد، لكن في النهاية تأجل النقاش الى الأسبوع القادم. وقال غانتس "إقامة لجنة تحقيق هي خطوة ضرورية للحفاظ على أمن إسرائيل" وأضاف "الحديث يدور عن حاجة قومية، وأنا أشكر رئيس الحكومة، وزير الخارجية، وزير العدل وباقي المسؤولين الذين أيدوا طرح اقتراح القرار".

بينما صرح وزير الخارجية يائير لابيد "قضية الغواصات والسفن، هي قضية الفساد الأمنية الأخطر في تاريخ إسرائيل ويجب قلب كل حجر للوصول الى الحقيقة، هذا هو التزامنا حيال جنودنا وتجاه مواطني إسرائيل".