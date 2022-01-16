اسرائيل:وزير الصحة يصدر تعليمات لتقصير فترة الحجر الصحي لخمسة أيام

يأتي هذا بعد ضغوطات يمارسها سياسيون وآخرين نظرا للعدد الكبير بالحجر الصحي في جهاز التعليم

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" مساء اليوم أن وزير الصحة الإسرائيلية نيتسان هوروفتش اصدر مساء اليوم تعليماته الى المختصين في مكتبه بتقصير فترة الحجر الصحي الى خمسة أيام، للمصابين بدون أعراض وللذين تواصلوا مع مصابين، واجري مساء اليوم نقاش في وزارة الصحة حول الموضوع، ومن المتوقع ان يجري غدا نقاش إضافي بالموضوع والقرار سيتخذ خلال الأيام القادمة.

التوجه المتوقع هو المصادقة على تقصير الحجر الصحي، لكن مسؤولين في وزارة الصحة تحدثوا مع "كان" أشاروا الى انهم يتحفظون من الخطوة التي تنفذ في ذروة انتشار الفيروس وإنهم يعتقدون انه من الممكن تأجيل هذا لعدة أيام حتى تتضح صورة الوضع في ذروة انتشار الفيروس.

خلال الأيام الأخيرة توجد ضغوطات كبيرة، ان كانت من سياسيين أو من جهات أخرى لتقصير فترة الحجر الصحي، خصوصا على خلفية الوضع في جهاز التعليم حيث يوجد حاليا 200 ألف طالب وعضو في السلك التربوي في الحجر الصحي.

وأفادت "كان" نقلا عن مسؤولين بوزارة الصحة بأن الوزارة تقدر ان ذروة موجة اوميكرون ستكون بعد عشرة أيام، وبعدها سيبدأ انخفاض بحالات العدوى،وبحسب التقديرات فانه ابتداء من منتصف الأسبوع القادم سيبدأ الانخفاض بعدد الإصابات.