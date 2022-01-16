خاص i24news: أرمني من القدس الشرقية يلتحق بالسلك الدبلوماسي الاسرائيلي

اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل ودول عربية زادت حاجة إسرائيل لضم المزيد من الديبلوماسيين العرب

التحق شاب أرمني من مدينة القدس الشرقية مؤخرا في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيليه .

وقال هارت برميان إنه حقق حلمه بتمثيل دولة إسرائيل في الخارج وإن قضية الانتقادات لا تهمه كونه مقتنع بما يعمل وهذا شأن خاص ويرى أن الطائفة الأرمنية لا يوجد لديها مانع بخطوته هذه.

وبعد توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، باتت الحاجة ضرورية لضم ديبلوماسيين عرب لتمثيل إسرائيل وممثلياتها في الخارج.

وقال يونتان جانون المشارك في الملحق الدبلوماسي لـ i24news: في إسرائيل يعيش قرابة 20 % من العرب وهذه الفرصة ليمثلوا إسرائيل في الخارج.

وتقوم الخارجية الإسرائيلية بفتح دورات لضم عرب من مناطق مختلفة لتمثيلها في السلك الدبلوماسي وارتفعت النسبة بعد توقيعها اتفاقيات سلام مع دول عربية

اجرى المقابلة مراسلنا ادهم حبيب الله