مكتب التحقيقات الفيدرالي إن محتجز الرهائن في كنيس بولاية تكساس "بريطاني الجنسية يدعى مالك فيصل أكرم"

قالت الشرطة في منطقة مانشستر الكبرى، أمس الأحد، إنها اعتقلت شابين في إطار التحقيق الجاري في واقعة احتجاز رهائن في كنيس يهودي في كوليفيل بولاية تكساس الأمريكية،وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن محتجز الرهائن في كنيس بولاية تكساس "بريطاني الجنسية يدعى مالك فيصل أكرم (44 عاما)".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد قالت في بيان في وقت سابق إنها على علم بمقتل بريطاني في ولاية تكساس الأمريكية، وإنها على اتصال مع السلطات هناك، وتابع البيان"نحن على علم بموت رجل بريطاني في ولاية تكساس وعلى تواصل مع السلطات هناك".

وكان حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت أعلن، في وقت سابق الأحد، إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في الكنيس اليهودي، وأكدت الشرطة مقتل المسلح الذي كان يحاصرهم.

وبحسب ما ورد دخل المنفذذ الكنيس اليهودي بدعوى أنه بلا مأوى ، قبل أن يحتجز ثلاثة من المصلين والحاخام رهائن خلال صلاة السبت ، والتي كانت تُبث على الهواء في ذلك الوقت، أنه شقيق عافية صديقي المعروفة بـ"سيدة القاعدة"، وطالب بالإفراج عنها، وفق الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وكانت عدة تنظيمات إرهابية طالبت بالإفراج عن "سيدة القاعدة" التي تقضي عقوبة بالسجن تصل لـ86 عاما، في تهم تتعلق بمهاجمة جنود أمريكيين في أفغانستان.