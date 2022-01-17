تقرير: خمسة قتلى من الحرس الثوري بانفجار صاروخ في منشأة لإطلاق الصواريخ‎‎ غرب البلاد

"هناك احتمال أن يكون هناك عامل داخلي متورط في انفجار صاروخ، وأن خبراء الحرس الثوري يحققون في الحادث"

أفاد موقع "آوا توداي" الإيراني صباح اليوم الإثنين، أن خمسة عناصر على الأقل من قوات الحرس الثوري لقوا مصرعهم جراء انفجار صاروخ في منشأة صواريخ تابعة للحرس الثوري بالقرب من مدينة أسد آباد بمحافظة همدان غرب البلاد".

وأوضح الموقع ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، -وفق مصادره- أن "الحرس الثوري فوجئ بهذا الحدث، ولا يزال لا يعرف سبب الانفجار في المنشأة".وتابعت المصادر أنه "في تقرير سري من الحرس الثوري الإيراني إلى القائد العام للقوات المسلحة (المرشد علي خامنئي)، ورد أن هناك احتمال أن يكون هناك عامل داخلي متورط في انفجار صاروخ، وأن خبراء الحرس الثوري الإيراني يحققون في الحادث".

ولم يؤكد مصدر رسمي أو وكالة إيرانية صحة ما أورده الموقع الإيراني المعارض، كما أنه حتى الآن لم يعلق الحرس الثوري على انفجارات أمس الأحد".

وفي وقت متأخر من مساء السبت (فجر الأحد)، أفادت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وكالات الأنباء الإيرانية عن دوي انفجارات في عدة مدن غربي إيران، منها كرمنشاه وسنندج وهمدان.

وقال حاكم مدينة أسد أباد في همدان، سعيد كتابي، "إن المسؤولين المحليين اعتقدوا في البداية أن الأمر كان البرق، لكن هذا الاحتمال مستبعد".

وفي بيان آخر قال نائب محافظ همدان السياسي والأمني، مهدي باب الحوايجي، إن التحقيقات أجريت بعد سماع "دوي انفجار رهيب" وأن الصوت ربما "يتعلق ببعض الأنشطة التعليمية".

وبالتزامن مع هذا الحدث، أُعلن عن توقف الرحلات الجوية في سماء إيران الغربية أمس الأحد، وفي السياق قال نائب مدير منظمة الطيران الإيرانية، أبو القاسم جلالي في حديث لوكالة "إيلنا"، إن "تعليق الرحلات الجوية في سماء غرب البلاد يرجع فقط إلى عدم استقرار الأحوال الجوية على هذا المسار".