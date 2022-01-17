إسرائيل: عضو الكنيست عن الليكود، ميري ريجيف، تعلن عن نيتها الترشح لزعامة الحزب في حقبة ما بعد نتنياهو

ميرير ريغيف:"سأحترم أي قرار يتخذه. لكن إذا كنت مكانه، فسأواصل محاربته. الكثير من الناس مقتنعون ببراءته "

أعلنت عضو الكنيست عن الليكود، ميري ريجيف، اليوم الإثنين، أنها ستترشح لزعامة الحزب في حقبة ما بعد نتنياهو"سأرشح نفسي لقيادة الحزب، لقد قلت ذلك في الماضي، وأكرر ذلك مرة أخرى الآن".

جاءت تصريحات ريغيف في حديثها لراديو "كول تشاي" مشيرة إلى أنها تأمل "ألا يُجبر نتنياهو على ترك السياسة كشرط لصفقة الإقرار بالذنب" وقالت ريغيف "آمل أن يبقى، ومن الصواب أن يبقى، وبالتأكيد عندما نرى وضع القضايا (المرفوعة ضده) وشهود الدولة".

وأفادت ريغيف:"لا أعتقد أنه يتخلى عن النضال العام، فهذه مسألة شخصية له ولعائلته؛ لقد تعرض للاضطهاد منذ سنوات. إنها مسألة خاصة، وسأحترم أي قرار يتخذه. لكن إذا كنت مكانه، فسأواصل محاربته. الكثير من الناس مقتنعون ببراءته ".

شغلت وتولت ريغيف منصب وزيرة الثقافة والرياضة من 2015 إلى 2020 ووزيرة النقل من 2020 إلى 2021. وقد دخلت الكنيست لأول مرة على قائمة الليكود في عام 2009.

وكان نتنياهو في السلطة لمدة 12 عامًا متتالية بصفته أطول رئيس وزراء في إسرائيل قبل أن يستطيع الائتلاف الحكومي الجديد برئاسة نفتالي بينيت في الصيف المنصرم من انهاء "حكم" نتنينايو

وتشير التقارير الأخيرة إلى إحراز تقدم في المحادثات بين نتنياهو والمستشارالقضائي أفيحاي ماندلبليت بشأن صفقة "الإقرار بالذنب".الصفقة المبلغ عنها ستشهد فقط إزالة تهم الرشوة ضد نتنياهو، ومع ذلك ، سيُطلب منه الموافقة على إدانة بما في ذلك "الفساد الأخلاقي". هذا من شأنه أن ينهي مسيرة نتنياهو من تسيير الحياة العامة لمدة سبع سنوات على الأقل.