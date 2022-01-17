اليمن: الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف 3 صهاريج نقل في أبو ظبي

ندلاع حريق ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف 3 صهاريج نقل وقود في منطقة المصفح الصناعية بأبوظبي بالقرب من منشآت تخزين تابعة لشركة النفط أدنوك و في مطار أبوظبي الدولي.

ومن جهتها أكدت شرطة أبوظبي، صباح اليوم الاثنين، اندلاع حريق ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي بدون وقوع اضرار.

وفي السياق أفادت وكالة رويترز بأن "ميليشيا الحوثي تقول إنها شنت هجوماً على دولة الإمارات"

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، أشارت التحقيقات الأولية إلى "رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات مسيرة وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجار التعامل مع الحريق"

ومن جهتها باشرت السلطات المختصة تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.