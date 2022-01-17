إسرائيل: مواجهات بين الشرطة وفلسطينيين بسبب إخلاء منزل بحي الشيخ جراح في القدس لإقامة مدرسة مكانه

الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والسكان المحليين بعد وصول الشرطة، لكنها خفت حدتها فيما بعد.

دخلت الشرطة الإسرائيلية في مواجهة، اليوم الاثنين، مع رجل فلسطيني (محمد صالحية) كان يحمل عبوة غاز على سطح منزله هدد بإحراق نفسه في حال تنفيذ أمر إخلاء منزله من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لإقامة مدرسة مكانه.

وقالت الشرطة وبلدية القدس في بيان مشترك، إن "مندوبين توجهوا إلى المنزل فجر الاثنين لتنفيذ أمر إخلاء بعد تخصيص الأرض لبناء مدرسة لصالح سكان حي الشيخ جراح"وبحسب ما ورد كان المفاوضون في منزل صالحية بعد أن بدأ العديد من سكان المنزل "في تحصين أنفسهم بعبوة غاز ومواد أخرى قابلة للاشتعال".

وقال شهود لوكالة فرانس برس إن الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والسكان المحليين بعد وصول الشرطة، لكنها خفت حدتها فيما بعد.

واندلع صراع استمر 11 يوما بين حماس في غزة وإسرائيل العام المنصرم، فضلا عن اشتباكات فلسطينية إسرائيلية أججها الغضب من أوامر الإخلاء في الشيخ جراح.

ومن جهتها انتقدت مستشارة مدينة القدس لورا وارتون، " تصرفات البلدية" التي كانت في مكان الحادث ومن المقرر أن تلتقي عائلة الصالحية في وقت لاحق يوم الاثنين. وقالت: "كان بإمكانهم بناء المدارس في نفس الأرض دون نقل العائلات هناك الكثير من المساحات" واضافت "المحزن أن البلدية نفسها تفعل ذلك، ليس بعض المستوطنين يمينيين ".