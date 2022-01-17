لأول مرة منذ 2016: وفد ايراني في منظمة التعاون الإسلامي في السعودية

البعثة هي الآن في جدة لبدء العمل في منظمة التعاون الإسلامي ويحتمل التوصل الى تبادل الوفود لزيارة السفارتين

توجه وفد تمثيلي إيراني الى مدينة جدة في المملكة السعودية لتمثيل بلادهم في منظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرانية الإثنين، للمرة الأولى منذ الإعلان عن قطع العلاقات بين القوتين الإقليميتين مطلع 2016. واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وإيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر في كانون الثاني 2016 حين هجم مواطنون ايرانيون في نوبة احتجاج على سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مشهد، الأمر الذي استدعى إدانة من وزراء الخارجية الأعضاء في المنظمة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب في مؤتمر صحافي أن "البعثة هي الآن في جدة لبدء العمل في منظمة التعاون الإسلامي، ويمكن لذلك أن يشكّل تمهيدا جيداً للطرفين لتبادل الوفود لزيارة السفارتين".

وسبق أن أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في كانون الأول/ديسمبر أن الرياض وافقت على منح تأشيرات دخول لثلاثة دبلوماسيين معتمدين لدى المنظمة، في خطوة تندرج في إطار الجهود الثنائية لرأب الصدع بين الجارتين المتخاصمتين.

وأكد مسؤول في منظمة التعاون الإسلامي الإثنين لوكالة فرانس برس أن "الوفد الإيراني وصل الى جدة".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، أن الدبلوماسيين الإيرانيين "لم يحضروا أي اجتماع بعد"، ومن المتوقع أن يشاركوا في اجتماع تحت وزاري في 23 كانون الثاني/يناير.

وعقدت أربع جلسات بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر، من العام الماضي تهدف الى إحياء العلاقات وسط تأكيد طهران أن استئناف الجولات يتوقف على مدى جدية الرياض. واستنادا الى الخارجية الإيرانية فقد قدمت ايران خلال الجولة الرابعة، وجهات نظرها الى الوفد السعودي وتنتظر الإجابة".

وتتبوأ كل من الجمهورية الإسلامية والمملكة السعودية في الخليج مكانة بارزة كقوتين إقليميتين، تتمترسان وراء جبهتين متنازعتين في بعض الملفات الإقليمية تدور معاركها بالوكالة أحياناً، على غرار الحاصل في حرب اليمن، والحرب في سوريا ناهيك عن لبنان.