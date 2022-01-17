اسرائيل: تقصير مدة الحجر الصحي لخمسة أيام بصورة خاضعة لاجراء فحصي كورونا

وتم في الجلسة مناقشة توزيع فحوصات بيتية مجانية للمواطنين للذين يرغبون بذلك

أفادت القناة الاسرائيلية (13) أنه في ختام مناقشة جرت اليوم بين رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت بمشاركة وزير الصحة نيتسان هوروفتش والمدير العام لوزارة الصحة بروفيسور نحمان ايش، أقر تقصير أيام الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا الى خمسة أيام بدل سبعة أيام، كما كان متبعا الى الآن، وإن الامر مرتبط بإجراء فحوصات بيتية في اليوم الرابع و اخر في اليوم الخامس وشرط أنهم لا يعانون من أعراض الفيروس.

الغير متطعمين الذين كانوا على اتصال مع مريض وليسوا بجيل 60 فما فوق أو من المجموعة المعرضة للخطر، سيطلب منهم حجر صحي لخمسة أيام كاملة بدون اجراء فحص بيتي لدى الدخول الى الحجر الصحي انما اجراءه في نهاية مدة الحجر. وأيضا المتعافين لن يتم الطلب منهم موافقة الطبيب للخروج من الحجر الصحي, الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاربعاء القادم، 19 كانون ثاني/يناير وسيكون ساريا بأثر رجعي على من يتواجد حاليا بالحجر الصحي.

وعلى صعيد متصل اتفق هوروفتش مع رئيس الحكومة على توزيع فحوصات بيتية مجانا للمواطنين الذين يرغبون بذلك.

المنسق الحكومي لشؤون كورونا سلمان زرقا قال اليوم إن "معطيات انتشار الفيروس تظهر ارتفاعا بكمية المصابين قبل أن نصل الى الذروة، هناك ارتفاع بعدد الاشخاص الذين يصلون للعلاج في المستشفى. المصابون بحالة خطيرة بفيروس اوميكرون بوضع جيد مقابل المصابين بفيروس دلتا، 86% من الذين يتلقون العلاج في الموجة الحالية هم بجيل 60 فما فوق 75% من الذين يتلقون العلاج في المستشفى غير متطعمين".

وبحسب تقديرات غالبية الخبراء، في الاسبوعين القادمين موجة انتشار فيروس اوميكرون في البلاد ستصل الى رقم قياسي جديد، ومن هنا سيسجل عدد الذين يقبعون بالحجر الصحي رقما قياسيا جديدا.