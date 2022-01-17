المسؤول الامريكي يؤكد ان واشنطن ستعمل على منع حصول ايران على سلاح نووي

اعلن مستشار الامن القومي الامريكي جايك سوليفان الاحد انه خلال زيارته الى اسرائيل نهاية الشهر الماضي، تحدث مع مسؤولين كبار اسرائيليين حول سيناريوهات ممكنه للعمل، في حال فشل المباحثات النووية في فيينا بين ايران والدول العظمى.

وبحسب التقرير في شبكة العربية سوليفان شدد على أن واشنطن تواصل عملها لمنع حصول ايران على سلاح نووي مشيرا أن الوقت ينتهي، وكان موقع "اكسيوس" الامريكي نقل تصريحات لمسؤولين اسرائيليين نهاية الشهر الماضي شاركوا في الاجتماعات باسرائيل مع مستشار الامن القومي الامريكي بأنهم خرجوا متأكدين من أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم موقف أكثر صرامة تجاه ايران. وافيد ايضا ان سوليفان وصف خلال اللقاء مع المسؤولين، سيناريوهات ممكنة على المدى القريب، بما يخص برنامج ايران النووي.

السيناريو الاول الذي عرضه سوليفان في الاجتماع، كان العودة الى تطبيق كامل للاتفاق النووي من عام 2015، لكنه اعرب مع ذلك عن تشككه انه يمكن الوصول اليه، السيناريو الثاني الذي عرضه سوليفان كان "اتفاق تجميد" مؤقت، لمنع ايران مع تسريع برنامجها النووي، وأضافوا أن السيناريو الثالث كان فرض عقوبات وضغوطات جديدة على الايرانيين. واضاف موقع "اكسيوس" انه "مع استئناف المباحثات النووية في فيينا، زادت المخاوف لدى رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت، من فكرة ان ادارة بايدن ستتجه نحو اتفاق جزئي، والذي يخفف من العقوبات المفروضة على ايران، ايضا بدون مقابل".