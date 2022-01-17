الإمارات تتوعد الحوثيين: الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب

دعت الخارجية الإماراتية "المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية"

أعلنت دولة اتحاد الإمارات، مساء الإثنين أنها سوف تقوم بالرد على "الهجوم الحوثي الآثم" الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن تنفيذه صباح اليوم.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان: "ندين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية اليوم، هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب"، وذلك وفق النشر في سي ان ان.

وأضاف البيان أن "دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم".

ودعت الخارجية الإماراتية "المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تامًا".

ونددت الإمارات في وقت سابق من هذا النهار، بما وصفته ب"اعتداء حوثي آثم" على منشآت مدنية في العاصمة أبو ظبي، تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين في انفجار وقع الإثنين في ثلاثة صهاريج نقل محروقات، على ما جاء في ا ف ب.

وتحدث المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش في تغريدة على "تويتر" عن "اعتداء حوثي آثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي"، معتبرا في الوقت نفسه أن "عبث الميليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان الني نعيشها".

وأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف منشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بحسب موقع سبوتنيك.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، اليوم الاثنين، أن "استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عمل إرهابي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".