زيارات رسمية متبادلة مرتقبة بين البحرين وإسرائيل والمنامة تستضيف مراسم ذكرى المحرقة هذا الشهر

سفير اسرائيل لدى البحرين يكشف عن ترتيب الزيارات والمنامة ستستضيف مراسم ذكرى المحرقة هذا الشهر

أفادت هيئة البث الرسمية باللغة العربية "مكان" اليوم عن استعدادات وتحضيرات لترتيب زيارات متبادلة لوزراء اسرائيليين وبحرينيين في كلا البلدين، بما يشمل وزراء الاقتصاد والسياحة والمواصلات وغيرهم، ومن جانب اخر ستستضيف المنامة مراسم خاصة بذكرى المحرقة ، وستكون اول مراسم في دول الخليج.

جاء هذا في اطار تصريحات خاصة للسفير الاسرائيلي لدى البحرين ايتان نائية ، حيث كشف خلال اللقاء أنه اجتمع مع العديد من الوزراء البحرينيين وناقش معهم تعزيز التعاون والعلاقات في مجالات الأمن والطاقة والصناعة والزراعة والتكنلوجيات المتطورة والمواصلات وغيرها.

وافيد في التقرير ان السفير الاسرائيلي كان اجتمع مع ولي العهد البحريني الامير سلمان بن حمد ورئيس مجلس الأمن الوطني ورئيس الحرس الملكي الشيخ ناصر بن حمد ومع وزراء الخارجية والداخلية والمواصلات والسياحة والزراعة والاتصالات في اطار المساعي لوضع الأسس وبناء جسور السلام والتعاون بين البلدين.

وستنظم لأول مرة في البحرين وفي منطقة الخليج لأول مرة مراسم خاصة بمناسبة حلول اليوم العالمي لاحياء ذكرى المحرقة في 27 من كانون ثاني الحالي، وقال السفير الاسرائيلي إن المراسم هذه ستنظم بمشاركة ممثلين عن سفارتي ألمانيا والامم المتحدة.