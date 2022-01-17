مصر والمغرب والسعودية وقطر تدين الاعتداء على الإمارات من جانب الحوثيين

نددت دولة قطر بالهجمات الحوثية على مناطق مدنية في الإمارات ومثلها السعودية والجزائر والجامعة العربية

توالت تباعاً دعوات التنديد بالعملية التفجيرية التي نفذها الحوثيون اليمنيون باستهدافهم الإثنين، مواقع مدنية في أبو ظبي عاصمة الإمارات، ما أوقع ثلاثة ضحايا من المدنيين الأبرياء. وأعربت مصر عن تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعد استهداف فصائل الحوثيين لمناطق ومنشآت مدنية الإثنين، علىما جاء في موقع 24.

وأفاد الموقع أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أكد خلالها إدانة مصر "لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها.

كما أدانت المملكة المغربية بشدة الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين على كل من منطقة المصفح ومطار أبوظبي. وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المغربية "كما تعبر المملكة المغربية عن استنكارها البالغ لاستهداف مدنيين وعن تضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها".

ونددت دولة قطر بالهجمات الحوثية على مناطق مدنية في الإمارات ومثلها السعودية والجزائر والجامعة العربية.

واعتبرت السعودية في بيان، التفجير الذي استهدف مطار أبو ظبي في الإمارات إرهابياً و"توعدت بصد كل هجمات الحوثيين، واشتمل البيان على تأكيد وقوف الرياض التام مع دولة الإمارت الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها". وقالت الخارجية السعودية في بيان، "أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ميليشيا الحوثي الإرهابية يعيد التأكيد على خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم"،بحسب مصري اليوم.

وانضمت في وقت لاحق العديد من الدول والهيئات الدولية الى اتخاذ موقف مندد بعملية التفجير غير المسبوقة التي أقدم عليها الحوثيون، بحسبما ما أكدوا. ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هجوم الحوثيين على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة له والذي نُسب إلى المتمردين الحوثيين ودعا "جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس"، وفق ما أعلن الناطق باسمه، على ما نشرت ا ف ب.

وأضاف الناطق ستيفان دوجاريك أن غوتيريش طلب من الحوثيين "منع أي تصعيد في سياق توترات متزايدة في المنطقة"، مذكرا بأن "الاعتداءات ضد مدنيين أو بنى تحتية مدنية ممنوعة بموجب القانون الإنساني الدولي".

ويشار الى أن المملكة الأردنية الهاشمية وفرنسا كانتا ضمن الدول التي أعلنت استنكارها لعملية التفجير في الإمارات.