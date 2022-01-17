التحالف بقيادة السعودية يشنّ غارات جوية على صنعاء بعد الهجوم على الإمارات

تعهّدت الولايات المتحدة الإثنين بمحاسبة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم

أعلن التحالف بقيادة السعودية ليل الإثنين أنه بدأ شنّ غارات جوية على صنعاء في اليمن، بعد الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي وأوقع ثلاثة قتلى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف قوله "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية بدء ضربات جوية في صنعاء".

ومن جانبها، تحدثت قناة المسيرة التابعة للمتمردين عن وقوع غارات جوية في صنعاء.

يذكر أن الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن عملية تفجيرية استهدفت مواقع مدنية في العاصمة أبو ظبي دون سابق إنذار. وتوالت ردود الفعل الاستنكارية من جانب الدول والهيئات الدولية حيال ما اعتبر تصعيداً غير مبرر.

وتعهّدت الولايات المتحدة الإثنين "بمحاسبة" المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم دام على مطار أبوظبي الدولي والمنطقة الصناعية المجاورة.

وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين أبرياء".

وأضاف في بيان أن "الحوثيين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم وسنعمل مع الإمارات وشركائنا الدوليين لمحاسبتهم".