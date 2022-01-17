اسرائيل: إسقاط مشروع قانون التجنيد الالزامي لليهود الحريديم في الكنيست

جاء ذلك بعد ان عارضت النائبة غيداء زعبي من حزب ميرتس الشريك بالائتلاف مشروع القانون

سقط مساء اليوم مشروع قانون التجنيد الالزامي الذي يهدف الى تجنيد شبان من اليهود الحريديم الى الجيش الاسرائيلي والذي عرضه وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس بالقراءه الاولى مساء اليوم والذي ايده 54 نائبا وعارضه 54 آخرين.

النائبة غيداء ريناوي-زعبي من حزب ميرتس الشريك في الائتلاف الحكومي عارضت القانون، وبذلك خالفت التفاهمات الائتلافية، من جانبها صرحت النائبة زعبي حول تصويتها كمعارضة لمشروع القانون قائلة :"الاسبوع الماضي الائتلاف الذي أنا عضو فيه تجاوز خطوطا حمراء. تصرفات الحكومة، وزارة الامن الداخلي، وزارة الاسكان، الشرطة والصندوق القومي الاسرائيلي (ككال) ضد المواطنين العرب كانت وحشية ومبهمة"وإضافت "وبالامس الحكومة أيدت عرض قانون عنصري للصهيونية الدينية بموضوع قانون القومية"

واضافت زعبي :"في الماضي قدمنا اتفاقا عادلا ومناسبا لقانون المواطنة والذي يضمن كرامة المواطنين، لكن وزيرة الداخلية آييلت شاكيد لوحت بهذه الوعود ولم تف بها، لا يمكني تجاوز جدول الاعمال، وبالتالي كخطوة احتجاجية صوتت بموجب ضميري، مع المجتمع العربي وضد قانون ارادت الحكومة دفعه، قانون التجنيد وقانون الخدمة المدنية، هذا الائتلاف تعهد بالتغيير تجاه المجتمع العربي، يجب على الحكومة اثبات هذا".

مكتب وزير الصحة الاسرائيلية ورئيس حزب ميرتس قال انه ينظر الى معارضة النائبة زعبي بجدية شديدة ووانه تم توبيخها وسيتم استدعائها للاستيضاح. رئيس الحكومة نفتالي بينيت، وزير الامن بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد قالوا في بيان مشترك انه يوم الاربعاء القادم الحكومة ستطرح مشروع القانون للتصويت مجددا.

رئيس حزب شاس المتدين آرييه درعي هدد خلال جلسة التصويت انه "في حال تم تمرير قانون التجنيد سيتم الاستئناف الى المحكمة العليا لدفع قانون التجنيد للعرب" لكن مع ذلك منصور عباس، ايمان خطيب ووليد طه من القائمة العربية الموحدة صوتوا تأييدا للقانون وهي المرة الاولى التي يؤيد بها نواب عرب موضوع التجنيد للجيش الاسرائيلي.