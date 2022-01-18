التحالف بقيادة السعودية: يقصف معاقل ومعسكرات الحوثيين في صنعاء

الحوثي:"التحالف بقيادة السعودية شن هجوما على العاصمة اليمنية صنعاء أسفر عن مقتل 12 بينهم نساء وأطفال"

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، فجر الثلاثاء، بدء ضربات جوية متفرقة لمعاقل ومعسكرات الحوثيين بالعاصمة صنعاء، وقال إن "الهجوم العدائي الآثم على الإمارات الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وشدد المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في بيان على أن "استهداف مليشيات الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من السعودية والإمارات، يمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه المليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي"

وفي السياق نقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران قولها اليوم الثلاثاء إن "هجوما شنه التحالف بقيادة السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء أسفر عن مقتل 12 بينهم نساء وأطفال.

ولم يتسن التأكد من مصادر مستقلة"وأضافت "عملية البحث عن الناجين مستمرة تحت أنقاض أحد المنازل في الحي"

وأوضحت، أن القصف “تسبب بتدمير كلي لخمسة منازل وتضرر عشرات المنازل المجاورة”.