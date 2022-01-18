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إسرائيل: الجيش يجري اختبارا لنسخة جديدة من نظام Arrow 3 المضادة للصواريخ الباليستية

i24NEWS

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تم إطلاق صاروخ أرو 3 الإسرائيلي من مكان لم يتم الكشف عنه في صورة نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية في 10 ديسمبر 2015
AFP PHOTO / HO / ISRAELI MINISTRY OF DEFENCEتم إطلاق صاروخ أرو 3 الإسرائيلي من مكان لم يتم الكشف عنه في صورة نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية في 10 ديسمبر 2015

يعتبر نظام Arrow أحد أقوى الأسلحة المضادة للصواريخ الباليستية في العالم، وهو قيد التطوير منذ عام 2008.

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أنها أجرت "تجربة طيان مخطط لها مسبقا" للنسخة الجديدة من نظام أرو المضاد للصواريخ الباليستية، وتم اختبار النسخة الأكثر تطورا من نظام Arrow 3 ، بنجاح لأول مرة في فبراير/شباط من عام 2018 ، بعد شهور من التأخير والمشكلات الفنية.

وتم تطوير نظام "أرو" في إطار برنامج إسرائيلي أمريكي مشترك، مصمم لإسقاط الصواريخ الباليستية العابرة للقارات خارج الغلاف الجوي، والقضاء على المقذوفات ورؤوسها الحربية النووية أو البيولوجية أو الكيميائية أو التقليدية القريبة من مواقع إطلاقها. 

يعتبر نظام Arrow أحد أقوى الأسلحة المضادة للصواريخ الباليستية في العالم، وهو قيد التطوير منذ عام 2008.

منذ أن تم استكماله بتقنيات دفاع صاروخي أخرى مصممة لحماية إسرائيل من الهجمات القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، فإن "نظام Arrow 3 هو السلاح الأكثر رعبا في شبكة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية"