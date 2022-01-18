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الهجوم على أبو ظبي يدفع اسرائيل الى الاستعداد لسيناريوهات مماثلة

i24news

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تبنت جماعة الحوثي اليمنية الضالعة في النزاع اليمني بمواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية مساء الإثنين الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكدين استهداف "عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة" في 17 كانون الثاني يناير 2022.
Ansarullah media center / AFPتبنت جماعة الحوثي اليمنية الضالعة في النزاع اليمني بمواجهة التحالف العربي بقيادة السعودية مساء الإثنين الاعتداء الذي استهدف العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مؤكدين استهداف "عدد من المواقع والمنشآت الإماراتية الهامة والحساسة" في 17 كانون الثاني يناير 2022.

القلق من إمكانية القيام بهجوم مماثل على مواقع اسرائيلية بواسطة مسيرات موجهة ومتفجرة يطلقها عملاء بالوكالة

أعرب مسؤولون أمنيون في اسرائيل عن قلقهم إزاء الهجوم بمسيرات متفجرة الذي استهدف مطار أبو ظبي أمس الإثنين، في تصعيد غير مسبوق، من جانب الحوثيين، ضد الإمارات. ويرجع مصدر القلق الى إمكانية القيام بهجوم مماثل على مواقع اسرائيلية بواسطة مسيرات موجهة ومتفجرة يطلقها عملاء بالوكالة عن ايران، بحسب النشر في موقع واينت. 

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 وأفيد أن خبراء عسكريين اسرائيليين أجروا اتصالا مع القيادات العسكرية في الإمارات في أعقاب الهجوم الذي أودى بحياة ثلاثة مدنيين أبرياء وعرضوا المساعدة في التحقيق بالحادث، إضافة الى الخوض في مراجعة حيثيات الحالة للاستفادة من الدروس على نحو يكفل إحباط هجمات مماثلة في المستقبل.

يشار الى أن التحالف العربي بقيادة السعودية نفذ هجمات على عدة مواقع في صنعاء الليلة الماضية، ردًا على الإعتداء الحوثي الذي استهدف الإمارات الإثنين، وأسفر عن مقتل نحو 14 شخصًا بحسب بعض المصادر. 

وشدد المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في بيان على أن "استهداف مليشيات الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من السعودية والإمارات، يمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه المليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي".