ايران تؤكد تلبية الرئيس الإيراني دعوة بوتين لزيارة موسكو في موعد وشيك

كان بوتين أبدى هذا الشهر أمله في أن يلبّي رئيسي دعوته لزيارة روسيا التي تربطها بإيران علاقات سياسية ومصالح

أكد المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية علي بهادري جهرمي مجدداً نية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي زيارة روسيا قريبا تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستكون تلك أول زيارة يجريها رئيس للجمهورية الإسلامية منذ 2017، وفق النشر في ا ف ب.

يشار الى أن وكالات الأنباء تداولت نهاية العام المنصرم خبر دعوة بوتين لرئيس ايران على خلفية مطالبة الولايات المتحدة لإيران بالعودة الى الاتفاق النووي دون شروط، لا سيما أن علاقات طيبة تربط بين موسكو وطهران.

وقال المتحدث "تم الاتفاق على أن يزور (رئيسي) روسيا"، مرجحا أن يكون موعد الزيارة "مطلع العام الميلادي 2022". وستبحث الزيارة في "التعاون الثنائي والاقليمي والدولي"، وأوضح أن الملف الاقتصادي والتجاري سيحظى بأهمية كبرى".

وكان بوتين أبدى هذا الشهر، أمله في أن يلبّي رئيسي دعوته لزيارة روسيا التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية واسعة بالجمهورية الإسلامية.

أكد الناشط السیاسي والإعلامي الإيراني، محمد صادق الحسيني، أمس الإثنين، أن "الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي سيوقع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو الأربعاء المقبل، اتفاقية تسليحية مهمة جدا"مضيفا أن "الاتفاقية التسليحية التي سيوقها الجانبان تشمل طائرات سوخوي 30 و 35 ومنظومة الدفاع الجوي الصاروخية S400"،