وفد من حماس يصل إلى الجزائر لبحث ملف “المصالحة الفلسطينية"

"دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية واستضافتها للفصائل الفلسطينية وحرصها الشديد على إنجاز المصالحة"

وصل أمس الإثنين، وفد من حركة حماس، إلى الجزائر، تلبية لدعوة رسمية، للتباحث "حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، وكان وفد فتح قد حل بالجزائر السبت المنصرم بدعوة من الرئاسة الجزائرية في "إطار مشاوراتها لاستضافة مؤتمر للفصائل الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع في بيان: “بناء على الدعوة الجزائرية التي تلقتها الحركة، وفي إطار إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فقد وصل وفد حماس ممثلا بـ (عضوي المكتب السياسي) خليل الحية، وحسام بدران، أمس، إلى الجزائر”.

وأوضح أن وفد الحركة بحضور ممثلها محمد عثمان في الجزائر، اجتمع فور وصوله مع مسؤولين جزائريين، لبحث سُبل تحقيق الوحدة الوطنية وتابع: “سيتم عقد اجتماع آخر لاستكمال الحوارات”.

وأعرب القانوع عن تقدير الحركة لـ”دور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية واستضافتها للفصائل الفلسطينية وحرصها الشديد على إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام”.

وكانت حركة حماس قد أعلنت السبت، عن تلقي رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، دعوة رسمية، لزيارة الجزائر، للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

وكان الرئيس الجزائري، قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون أول المنصرم، خلال حديثه في مؤتمر صحافي، عقب استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية.