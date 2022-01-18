الرئيس العراقي: "أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة" والهجوم الحوثي "اعتداء آثم"

وصف بن زايد آل نهيان الهجمات بأنها "جريمة نكراء أقدمت عليها مليشيات الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية"

قال الرئيس العراقي، برهم صالح، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة" وأعرب عن "تضامن العراق مع دولة الإمارات" واصفا الهجوم الحوثي بـ"الاعتداء الآثم" وأن "مثل هذه الأعمال تُشكل تصعيدا وتهديدا لأمن واستقرار كل المنطقة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وفق بيان للرئاسة العراقية.

وأكد البيان على أن "الرئيس العراقي أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي أدانَ خلاله الاعتداء الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، موضحا أن "مثل هذه الأعمال تُشكل تصعيدا وتهديدا لأمن واستقرار كل المنطقة".

من حهته، ثمّن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصال الرئيس برهم صالح، مشيدا بـ"موقف العراق الداعم لدولة الإمارات" وعبر عن تقديره "للجهود التي يبذلها العراق في سبيل إرساء السلام في ربوع المنطقة"، وفق البيان.

ولاقى "الهجوم الإرهابي الذي استهدف أعيانا مدنية في أبوظبي"، موجة إدانات واستنكارات عربية ودولية واسعة، مؤكدة وقوفها إلى جانب الإمارات إزاء مثل تلك الاعتداءات.

وأكدت الإمارات عبر وزارة الخارجية أن "الهجوم الذي ارتكبته مليشيات الحوثي لن يمر دون عقاب" واصفة الهجمات بأنها "جريمة نكراء أقدمت عليها مليشيات الحوثي خارج القوانين الدولية والإنسانية"مشيرة إلى أنها "تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم"