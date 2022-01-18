رئيس الوزراء الإسرائيلي:"رفع العقوبات عن إيران قد يؤدي إلى إرهاب نشيط من قبلها"

نفتالي:"انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم وإدخال المزيد من المضمون في مجال التكنولوجيا أساسا"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه يريد "انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم وإدخال المزيد من المضمون في مجال التكنولوجيا أساسا ولكن ليس فقط التكنولوجيا" مشيرا إلى أنه" آخر شيء تريد القيام به هو ضخ عشرات المليارات من الدولارات في هذا النظام، لأن ما الذي ستحصلون عليه؟ الإرهاب المنشط".

جاء ذلك في كلمة له ألقاها عبر الفيديو أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لقد التقيت سمو الشيخ محمد بن زايد (آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية) وهو شخص مبهر جدا وصاحب رؤية ويريد مستقبلا أفضل لشعبه".

وأشار إلى أنه "من أولويات الأمور التي قمت بها كرئيس للوزراء هو اللقاء مع ملك الأردن عبد الله الثاني، وتعزيز العلاقات بعد عدة سنوات من العلاقات المرة بين إسرائيل والأردن، وأيضا التقيت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهما قائدان مثيران للإعجاب"

وتابع: "لاحظت أن التجارة مع مصر بسيطة، وما أنوي القيام به هو دفع المزيد من المضمون لهذه العلاقات".

وفي كلمته، حذر بينيت من أن تخفيف العقوبات ضد إيران قد يؤدي إلى إرهاب نشيط من قبلها" ولفت بينيت إلى أن "إسرائيل منفتحة على الأعمال وبناء الجسور مع أصدقاء جدد. نريد القيام بأشياء جيدة معا".

وذكر نفتالي بينيت أن "حوالي نصف استثمارات الدفاع السيبراني العالمية في السنوات القليلة الماضية كانت في إسرائيل.

وقال: "مع إنجاز المزيد من العمل عن بُعد، ستكون الشركات معرضة بشكل متزايد للهجمات الإلكترونية"، معتبرا أن ما سبق يعني "أننا بحاجة إلى دفاع إلكتروني جيد وأن إسرائيل استثمرت بشكل كبير في تقنيات الدفاع السيبراني".