مسؤول إيراني: "إيران وروسيا قوتان إقليميتان ولديهما تأثير بارز على الساحة الدولية"

ولايتي: "المحادثات الدولية التي تخوضها طهران، يجب أن تتطابق مع إطار مجلس الأمن وقوانينه"

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستقبل نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، غدا الأربعاء، لمناقشة "مجموعة القضايا المرتبطة بالتعاون الثنائي"، بما في ذلك الاتفاق النووي لعام العام 2015 الذي نص على تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، في مقابل قيود على برنامجها النووي.

وفي السياق، أكد مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، اليوم الثلاثاء، أن "إيران وروسيا قوتان إقليميتان مقتدرتان ولديهما تأثير بارز على الساحة الدولية"، موضحا أن إيران "تعيش اليوم أقوى مراحلها" بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأضاف ولايتي أن "الولايات المتحدة لم تستطع إثبات أنها جديرة بعلاقة مثل العلاقة التي تجمعنا بروسيا"، مشيرا إلى أن "المحادثات الدولية التي تخوضها طهران، يجب أن تتطابق مع إطار مجلس الأمن وقوانينه، وأن روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن، تستطيع أن تؤدي دورا إيجابيا بهذا الشأن، كما لها دور مهم في المفاوضات النووية ومن الطبيعي المشاورة معها".

وبحسب الرئاسة الإيرانية، فإن "رئيسي سيلقي خطابا أمام البرلمان الروسي (الدوما)، الخميس، وتأتي هذه الزيارة في إطار "سياسة الحكومة الإيرانية تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة"، وستستمر زيارته ليومين، يرافقه خلالها وزراء الخارجية والنفط والاقتصاد".

وتتداخل مصالح روسيا وإيران في العديد من الملفات، كالاتفاق النووي والوضع في أفغانستان وغرب آسيا وجنوب القوقاز، كما يعدّ البلدان أبرز داعمين للرئيس السوري بشار الأسد في النزاع المستمر في بلاده منذ 2011.

ويذكر أن بوتين زار طهران للمرة الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والتقى حينها المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.