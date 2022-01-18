إسرائيل: وجود 498 إصابة خطيرة بكورونا من بينها 135 في حالة حرجة

اخال 907 من المصابين إلى المستشفى في حالة معتدلة أو متوسطة، ولفتت إلى وجود 8129 عاملا طبيا خارج العمل

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 498 إصابة خطيرة بوباء كورونا، من بينهم 135 في حالة حرجة و100 يستعينون بأجهة التنفس الاصطناعي و13 تم توصيلهم بإجهاز ECMO، وذلك مقارنة بـ 446 الأحد المنصرم.

وأفادت وزارة الصحة أنه "تم ادخال 907 من المصابين بكورونا إلى المستشفى في حالة معتدلة أو متوسطة، ولفتت إلى وجود 8129 عاملا طبيا خارج العمل حاليا بسبب الوباء أو التعرض له.

ومن جهته أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هورويتز أنه سيتم توزيع ما بين 25 و30 مليون اختبار ذاتي مجانا على المواطنين الإسرائيليين اعتبارا من الأسبوع الوشيك، وستكون هذه الاختبارات مخصصة بشكل أساسي للأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة وأطفال المدارس والمقيمين في دور التقاعد والأسر التي تتلقى المساعدة الاجتماعية والطلاب.

وأشار بينيت إلى أنه "عند التوزيع لأول مرة، سيحصل كل طالب على مجموعة من ستة اختبارات ذاتية" وقال "تبذل الحكومة كل ما في وسعها لمساعدة المواطنين الإسرائيليين على اجتياز موجة المتحور أوميكرون". وأشار إلى أنه" قررنا توفير اختبار مجاني للمواطنين الإسرائيليين والطلاب وعامة السكان ... من أجل الحفاظ على الاقتصاد يعمل قدر الإمكان والخروج من ذروة الموجة معًا."