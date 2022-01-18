رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إسرائيل مستعدة لتزويد الإمارات العربية المتحدة بالمساعدة الاستخباراتية والأمنية"

قال بينيت "أدين بشدة الهجمات الإرهابية في أبو ظبي التي نفذها الحوثيون المدعومون من إيران "

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، معبرا من خلالها عن إدانته الشديدة للهجمات التي استهدفت منشآت في أبوظبي، أمس الاثنين، والتي أسفرت عن مصرع 3 أشخاص.

وقال بينيت "أدين بشدة الهجمات الإرهابية في أبو ظبي التي نفذها الحوثيون المدعومون من إيران وأرسل تعازيّ لعائلات الضحايا الأبرياء"، مضيفا أن "اسرائيل تقف الى جانب الامارات .. اقف مع الشيخ محمد بن زايد، و على العالم ان يعارض الارهاب."

وتابع بينيت قوله "بالنيابة عن الحكومة ودولة إسرائيل، أرسل تعازيّ في أعقاب الهجوم الإرهابي في أبو ظبي، الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وجرح ستة آخرين". مشيرا "إسرائيل ملتزمة بالعمل معكم في الكفاح المستمر ضد المتطرفين في الشرق الأوسط، وسنواصل الاتحاد معكم للعمل سويًا ضد أعدائنا المشتركين".

وأضاف بينيت في رسالته،: "نحن مستعدون لنقدم لكم مساعدة استخباراتية وأمنية ، لحماية مواطني الإمارات من اعتداءات مماثلة ، ووجهت أجهزة الأمن الإسرائيلية لتزويد نظيراتها في الإمارات بأي مساعدة مطلوبة ، إذا كنتم مهتمين". وخلاصة القول ، سأل بينيت بن زايد: "أرجو منكم إرسال تعازينا لأسر الضحايا الأبرياء. نتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

يشار أن السلطات في إمارة أبو ظبي كانت قد أعلنت أمس الإثنين، عن وقوع انفجار في صهاريج لنقل المواد البترولية أدى إلى مصرع 3 أشخاص، كما أفادت باندلاع حريق قرب مطار أبو ظبي، وقالت إنها تشتبه في طائرات مسيرة.