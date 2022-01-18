تقرير: وفد امني مصري برئاسة نجل الرئيس السيسي زار اسرائيل الاحد

الوفد الامني بحث ايضا التمهيد لقمة رباعية على مستوى رؤساء المخابرات لاحياء مفاوضات السلام

أفادت صحيفة "العربي الجديد" اليوم نقلا عن مصادر مصرية خاصة بأن وفدا أمنيا مصريا زار اسرائيل الاحد، وترأس الوفد محمود السيسي ، نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو قيادي في جهاز المخابرات العامة المصرية، ووصل الوفد لعقد اجتماع مع مسؤولين أمنيين اسرائيليين حول عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وذكرت المصادر ان محمود السيسي الذي لديه نفوذ واسع داخل الجهاز ، وصل الى اسرائيل على متن طائرة خاصة تابعة للجهاز، بمرافقة وفد من المسؤولين في الجهاز عن الملف الاسرائيلي والملف الفلسطيني. ولفتت المصادر ان محمود السيسي "أصبح بمثابة الرجل الأول في الاشراف على ملف العلاقات مع إسرائيل، بعد تكليف اللواء أيمن بديع برئاسة اللجنة المعنية بالملف الليبي".

وبحسب المصادر هذه هي ليست المرة الاولى التي يسافر بها السيسي في مهمة عمل الى اسرائيل، مؤكدة ن السيسي يعتبر أحد المسؤولين في ملف العلاقات الاسرائيلية المصرية، وكان رافق رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في زيارة سابقة، ولفتت الى ان الزيارة التي قام بها كانت مجدولة وليست طارئة.

وبحسب المصادر، فان الفترة الراهنة تشهد تكثيف الاتصالات بين المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية مع نظرائهم الاسرائيليين من أجل التفاهم بشأن ادخال تعديلات على بعض البنود المرتبطة باتفاقية كامب ديفيد ، قبل اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، ولفتت الى وجود خطط مصرية لاقامة منطقة صناعية شمال سيناء بالقرب من الحدود مع غزة.

وكانت على اجندة الاجتماع التحركات المصرية بخصوص ملف اعمار غزة، ومن الملفات التي بحثها الوفد ايضا التمهيد لاجتماع رباعي على مستوى رؤساء المخابرات في مصر والاردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية، في محاولة لاحياء مفاوضات السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.