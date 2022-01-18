اردوغان: من الممكن ان يزور الرئيس الاسرائيلي تركيا قريبا

بحسب "واينت" هناك مفاوضات هادئة بين اسرائيل وتركيا من فترة لترتيب لقاء بين الرئيس التركي ونظيره الاسرائيلي

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الثلاثاء إن الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ من الممكن أن يزور تركيا قريبا، وبحسب النشر في واينت ، فان تصريحات اردوغان جاءت خلال لقاءه مع صحافيين وخلال تطرقة الى بيان الولايات المتحدة باعلانها سحب دعمها من مشروع خط"ايستمد" الممتد على 2000 كلم لنقل الغاز من اسرائيل ومن ثم الى قبرص واليونان ومن هناك الى اوروبا، وقال الرئيس التركي إن المشروع لم يكن من الممكن ان يخرج الى حيز التنفيذ"-ومن "الجيد أن الامريكيين فهموا انه لا يوجد أي أمر جيد سيخرج من هذا".

وفي هذا السياق اثار اردوغان امكانية ابرام صفقة طاقة بين اسرائيل وتركيا، وقال انه قد تكون هناك لقاءات بينه وبين الرئيس هرتسوغ, كما اشار اردوغان الى مكالمته مع رئيس الحكومة نفتالي بينيت وحقيقة استقباله وفدا من الحاخامات اليهود. وبحسب اردوغان" ان كنا سنمارس السياسة، فالسياسة ليست صراعا، نحن بحاجة الى نقل السياسة باتجاه خط السلام".

وفي حال تم اللقاء بين هرتسوغ واردوغان، فانه سيكون اللقاء الاول بين مسؤول اسرائيلي في تركيا منذ مدة طويلة: عمليا، زيارة من هذا القبيل جرت فعليا عام 2014، خلال زيارة الوزير عمير بيرتس الى هناك.

وكان اردوغان صرح خلال استقباله الحاخامات في قصره الشهر الماضي وقال ان "تطبيع العلاقات مع اسرائيل هام- سيجري هذا قريبا" ودعا الى تعزيز اليهودية في الدول الاسلامية وقال :"العلاقات بين تركيا واسرائيل دائما ستكون قوية- وسنواصل تعزيزها" وتعهد بمحاربة معاداة السامية، وعبر بكلمات متوازنة بخصوص الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني- وقال انه "يأمل بالسلام العادل".

وبحسب "واينت" انه منذ اطلاق سراح الزوجين الاسرائيليين اوكنين بعد اعتقالهم في تركيا بعد تصويرهم قصر اردوغان، تجري اتصالات هادئة بين اسرائيل وتركيا- وتم الحديث عن امكانية زيارة هرتسوغ الى تركيا. والمنخرط بشكل سري في هذه المحادثات هو وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد.