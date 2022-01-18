اسرائيل تسجل أكثر من 127 الف اصابة بكورونا في غضون يومين

بموجب تقديرات فان العدد الفعلي للاصابات اعلى من هذا بكثير، لكنه بكل الاحوال الرقم الاعلى الذي سجل الى الان

اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية اليوم ان عدد اصابات كورونا خلال اليومين الماضيين أكثر من 127 الف اصابة، ففي يوم الاحد سجلت 62,610 اصابة يومية وفي يوم امس الاثنين 65,229 ، وذكر موقع "واينت" الاخباري انه بموجب تقديرات فان عدد الاصابات الفعلي اعلى من هذا بكثير، لكنه بكل الاحوال فان الحديث هنا يدور عن اعلى رقم سجل الى الان منذ بدء ازمة انتشار الفيروس.

وبحسب المعطيات فانه منذ بداية هذا الشهر تم تشخيص 532,777 اصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات الخطيرة ارتفع الى 498 حالة من بينهم 100 مصاب يرتبطون بأجهزة تنفس وهناك 907 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات وتوصف حالتهم بالمتوسطة والطفيفة

اجمالي الوفيات جراء الاصابة ارتفع الى 8,340 وذلك بعد تسجيل 22 حالة وفاة جديدة، وتلقى حتى الان 558,661 الجرعة الرابعة من التطعيم، وتم تدريج اسرائيل بالمرتبه التاسعة عالميا بعدد الاصابات بالنسبة للمليون نسمة.