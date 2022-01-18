الرئيس الاسرائيلي يهاتف ولي عهد ابوظبي ويعبر عن ادانته لهجوم الحوثيين على الامارات

الهجوم نفذه الحوثيون بمسيرة استهدفت مواقع مدنية في ابو ظبي ودبي اسفرت عن مقتل ثلاثة

ادان الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اليوم هجوم الحوثيين ضد مواقع مدنية في الامارات الاثنين، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وافادت الوكالة الاماراتية الرسمية "وام" ان هرتسوغ عبر عن "رفض بلاده لهذه الاعتداءات وتأييدها التام لدولة الامارات في كل ما تقوم به لمواجهتها والدفاع عن أمنها وسيادتها"، كما قدم هرتسوغ تعازية على ضحايا الهجوم وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

من جانبه شكر بن زايد على" ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الامارات وشعبها".. وفي الهجوم بالطائرات المسيرة امس على أهداف مدنية في أبو ظبي ودبي قتل ثلاثة اشخاص.

وفي وقت سابق اليوم عبر رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت في رسالة الى بن زايد عن ادانته الشديدة للهجوم معبرا بنفس الوقت عن تعازيه على ضحايا الهجوم.

وأضاف بينيت في رسالته،: "نحن مستعدون لنقدم لكم مساعدة استخباراتية وأمنية ، لحماية مواطني الإمارات من اعتداءات مماثلة ، ووجهت أجهزة الأمن الإسرائيلية لتزويد نظيراتها في الإمارات بأي مساعدة مطلوبة ، إذا كنتم مهتمين"