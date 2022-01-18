المنفي يتسلم أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد لدى ليبيا و يؤكد أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

"المنفي رحب بالسفير الجديد بعد استقباله بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، متمنياً له التوفيق"

تسلم رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس الإثنين، أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى ليبيا، محمد الشامسي، وأكد المنفي على أهمية العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، أن "المنفي رحب بالسفير الجديد بعد استقباله بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، متمنياً له التوفيق وأن يساهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتسهيل إجراءات حركة المواطنين بين ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه خير للبلدين". حسب موقع العين الإخبارية

وفي نفس السياق، أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية أن سفير الإمارات أكد أمس الإثنين، خلال لقائه المنقوش "دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة"، كما جدد التأكيد على حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

و كان سفير دولة الإمارات في ليبيا محمد الشامسي، التقى بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، الأربعاء الماضي، في تونس، لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا.

وبحسب تغريدات للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، عبر "تويتر"، فإنها بحثتُ آخر المستجدات في ليبيا مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا محمد الشامسي. مضيفة "أكدنا على الحاجة إلى تنسيق الجهود للحفاظ على زخم العملية الانتخابية وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار الليبي التي أقرها مجلس الأمن الدولي".