النشطاء اليمينيون تظاهروا بنفس الوقت في 100 مفترق وجسر في انحاء اسرائيل

تظاهر الالاف من نشطاء اليمين مساء اليوم ضد الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت في 100 مفترق وجسر في انحاء اسرائيل، بمشاركة نواب في الكنيست في المقابل اقيمت مسيرة صلاه في منطقة حائط المبكى بمبادرة "منظمة هيدبروت"

وبحسب نشطاء يمينيون نظموا الاحتجاج فان 20 الف شخص شاركوا بالاحتجاجات ، وقال النشطاء للقناة 13 "يجب علينا الخروج الى الشوارع، اشخاص من كافة ابناء المجتمع اجتمعوا معا بنفس الوقت في كافة المفترقات والجسور في انحاء البلاد، كجسم واحد ضد ادارة حكومة اسرائيل".

وأضافوا "نشكر شعب اسرائيل الذي توحد مساء اليوم من دان وحتى ايلات من أجل هدف هام. ضياع القيم والطريق للحكومة يشكل خطورة حقيقية على وجود وهوية الدولة".