English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • آلاف النشطاء اليمينيون يتظاهرون في 100 مفترق وجسر بانحاء اسرائيل ضد سياسة الحكومة

آلاف النشطاء اليمينيون يتظاهرون في 100 مفترق وجسر بانحاء اسرائيل ضد سياسة الحكومة

i24news

دقيقة 1
ناشطون يمينيون يتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية عند جسر كوردس عند مدخل القدس ، 18 يناير ، 2022
Olivier Fitoussi/Flash90ناشطون يمينيون يتظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية عند جسر كوردس عند مدخل القدس ، 18 يناير ، 2022

النشطاء اليمينيون تظاهروا بنفس الوقت في 100 مفترق وجسر في انحاء اسرائيل

تظاهر الالاف من نشطاء اليمين مساء اليوم ضد الحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت في 100 مفترق وجسر في انحاء اسرائيل، بمشاركة نواب في الكنيست في المقابل اقيمت مسيرة صلاه في منطقة حائط المبكى بمبادرة "منظمة هيدبروت" 

Video poster

وبحسب نشطاء يمينيون نظموا الاحتجاج فان 20 الف شخص شاركوا بالاحتجاجات ، وقال النشطاء للقناة 13 "يجب علينا الخروج الى الشوارع، اشخاص من كافة ابناء المجتمع اجتمعوا معا بنفس الوقت في كافة المفترقات والجسور في انحاء البلاد، كجسم واحد ضد ادارة حكومة اسرائيل". 

وأضافوا "نشكر شعب اسرائيل الذي توحد مساء اليوم من دان وحتى ايلات من أجل هدف هام. ضياع القيم والطريق للحكومة يشكل خطورة حقيقية على وجود وهوية الدولة". 